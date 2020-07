Bellissima anche quando non intende ammaliare: Elisabetta Canalis regala due scatti scherzosi nei quali però è come sempre splendida.

Scherza con i suoi followers, Elisabetta Canalis. La 41enne attrice e modella appare più bella che mai, nonostante la natura giocosa del suo ultimo post pubblicato nella mattina del 7 luglio 2020. La velina per eccellenza dà una pillola di curiosità agli ammiratori.

LEGGI ANCHE –> Naike Rivelli | ‘Via i vestiti per essere più forte’ | FOTO

“Lo sapevate che il 7 Luglio è anche san Villibaldo?”, scrive lei. E vicino fa capolino uno dei suoi cuccioloni. Lei è un vero splendore con due primi piani del suo volto senza trucco.

LEGGI ANCHE –> La Canalis su Instagram | scatto bollente | fisico da 20enne | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Lo sapevate che il 7 Luglio è anche san Villibaldo? Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 7 Lug 2020 alle ore 1:36 PDT

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisabetta Canalis, tanti i suoi post che piacciono a tutti

La bellissima sarda suscita sempre ammirazione nei suoi fans. Merito non solo della avvenenza che la contraddistingue da sempre ma anche per altri aspetti. Come la profonda autoironia – cosa che si evince dagli scatti in questione – ed anche da altri aspetti. Ad esempio la Eli piace molto anche per il suo attivismo in favore degli animali. In più di una circostanza in passato lei stessa ha prestato il suo volto per diverse campagne di sensibilizzazione contro i maltrattamenti e contro gli abbandoni, soprattutto nel periodo estivo, dei nostri amici pelosi domestici. Cosa che ancora oggi continua a farle ottenere consensi e complimenti.

LEGGI ANCHE –> Maddalena Corvaglia, lite furibonda con la Canalis: il vero motivo choc