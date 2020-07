Coronavirus Italia 7 luglio: netto calo di contagi e positivi

Netto calo di contagi e positivi al Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia: i dati del Coronavirus di oggi 7 luglio, ancora 30 morti.

Ci sono ancora 30 morti da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato negativo, considerando che nelle 48 ore precedenti erano stati la metà. Ma di contro c’è un calo degli attualmente positivi, dopo due giorni in cui erano cresciuti, ‘appena’ 70 ricoverati in terapia intensiva, distribuiti su sei Regioni, un ulteriore calo dei ricoveri.

Nelle ultime 24 ore, dunque, si registrano 30 decessi, 137 nuovi casi, in calo rispetto ai 208 di ieri, e ben 574 guariti, quando ieri erano stati solo 133. A conti fatti, dunque, nelle ultime 24 ore in Italia si contano ben 467 malati in meno. Nelle 24 ore precedenti, il dato era salito di 88 unità.

Contagio Coronavirus 7 luglio: dati Regioni

Gli attualmente positivi, col drastico calo di oggi, sono dunque poco più di 14mila, un numero comunque ancora molto alto. Numeri positivi arrivano dalla Lombardia, con 53 positivi su 3.380 tamponi, rispetto ai 111 di lunedì su 5.855 tamponi. Purtroppo, dalla Lombardia con 13 decessi, arriva il maggior numero di morti nelle ultime 24 ore. A questi si aggiungono i 10 decessi registrati in Veneto.

Si registrano poi tre morti in Piemonte, uno in Emilia Romagna, uno in Puglia e due in Toscana. A doppia cifra, per numero di contagi, ci sono l’Emilia Romagna con 31 nuovi positivi, il Veneto con 14 e la Toscana con 19. Sono invece a contagio zero la Puglia, la Sardegna, l’Abruzzo, poi Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.