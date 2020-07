Bambina stuprata | 27enne abusa di lei e la picchia a morte | FOTO

Un uomo di giovane età rapisce una bimba e compie degli orrori tremendi in sequenza, con la bambina stuprata in maniera terribile. E purtroppo non è tutto.

La Colombia è sotto choc per un episodio orribile che riguarda una bambina stuprata ed uccisa. La piccola vittima aveva solamente 4 anni e si chiamava Salomé Segura Vega.

LEGGI ANCHE –> Uomo rilasciato dopo 28 anni in prigione: era accusato dell’omicidio di una bambina

Il suo violentatore e carnefice è Sebastian Mieles Betin, un 27enne. A suo carico la polizia di Garzon, città situata nello stato di Huila, nella zona sud-ovest del Paese sudamericano, ha raccolto diverse prove. Da quanto risulta, Mieles avrebbe abusato carnalmente della povera Salomé per poi pestarla in maniera efferata e brutale. Il tutto risale allo scorso 29 giugno, con la bambina stuprata che stava giocando con degli amici all’esterno, salvo poi sparire di colpo. L’uomo l’aveva rapita per farne ciò che voleva.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bambino morto soffocato da brioche: dramma vicino Milano

Bambina stuprata, il presunto violentatore ed assassino ha rischiato il linciaggio

Alla fine poi l’ha picchiata selvaggiamente, abbandonandola con un grave trauma alla testa e con svariate lesioni interne. Molti organi sono stati fortemente danneggiati. L’uomo lavorava per i genitori della povera bimba. Lui nega qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda, ma la polizia lo ha fermato per le accuse di abusi carnali su minore e di omicidio. Da stabilire se volontario o meno. Salomé era senza vestiti e priva di conoscenza in un bosco vicino casa. Portata d’urgenza in ospedale, è morta poi lì. Proprio la mamma ed il papà l’hanno trovata ridotta in questo stato. Ed a poca distanza dalla vittima c’era Mieles. Alcuni residenti del posto hanno cercato di linciare l’uomo. Il governatore locale si augura che il 27enne riceva una condanna severa.

LEGGI ANCHE –> Rapisce bambina in un parco, i testimoni se ne accorgono all’ultimo