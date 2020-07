Antonella Clerici, conto alla rovescia: torna su Raiuno – VIDEO

La conduttrice televisiva Antonella Clerici torna su Raiuno: conto alla rovescia verso l’autunno, quando presenterà un format nuovo.

Senza dubbio alcuno, la conduttrice televisiva Antonella Clerici è tra le più amate dal pubblico italiano. Un paio di anni fa, la sua sostituzione alla conduzione del cooking show La prova del cuoco causò più di qualche malumore. Ma adesso tornerà su Raiuno.

Leggi anche –> Antonella Clerici, c’è un nuovo membro in famiglia: la reazione della figlia

Sarà peraltro un rientro in grande stile, come già lo era stato con Il Cantante Mascherato. Infatti, in autunno dovrebbe approdare in prima serata sul primo canale nazionale, per la gioia dei suoi tanti fan. Ma cosa condurrà la nota presentatrice?

Leggi anche –> Antonella Clerici “abbandona” la figlia Maelle e fugge con Vittorio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

A quanto pare, per la Clerici è previsto un format rivisitato di The Voice of Italy. Infatti, le regole di The Voice Senior dovrebbero rimanere le stesse, ma stavolta a esibirsi sul palco saranno soltanto concorrenti Over 65. Lo start del talent show è previsto in autunno, intorno a fine novembre, e il format dovrebbe svilupparsi lungo l’arco di cinque o sei puntate.