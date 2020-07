Andrea Damante | serata in discoteca senza precauzioni anti contagio

Ha preso parte ad un evento in discoteca, Andrea Damante. E dove si è esibito il dj veronese c’erano tantissimi giovani senza mascherina e senza distanze.

Una notte in discoteca genera una valanga di critiche per Andrea Damante. Il famoso dj originario di Verona, noto anche e soprattutto per la sua pluriennale storia d’amore con Giulia De Lellis, tra un tira e molla e l’altro, è stato l’assoluto protagonista di un evento organizzato in una discoteca abruzzese di Alba Adriatica, località della provincia di Teramo.

Lui ha postato diversi scatti della serata in cui si è esibito alla console. Ma il dj set di Andrea Damante ha visto la totale e palese violazione delle norme anti contagio. Erano presenti tantissimi giovani, tutti rigorosamente senza mascherina ed assolutamente non rispettosi del necessario distanziamento sociale. La voglia di divertirsi ha avuto ancora una volta la meglio sula responsabilità e sul bisogno di adottare un comportamento corretto. A seguito di quanto avvenuto, dopo un controllo da parte delle autorità, alla direzione della discoteca è arrivato un provvedimento restrittivo per i prossimi cinque giorni.

Andrea Damante, polemiche sui social per la serata senza precauzioni anti covid

Ci sarà la chiusura totale dell’esercizio fino a fine settimana. E la presenza di Andrea Damante ha contribuito a rendere ulteriore visibilità a questo episodio, nel quale ciò che è successo andava assolutamente evitato. Sul web in diversi si sono scagliati contro Damante, altri ancora contro il gestore della discoteca. La rabbia è tanta e c’è chi parla di assoluto non rispetto per tutti i morti di Covid in Italia e nel mondo e per quanto di orribile avvenuto in questi ultimi mesi. E su qualunque social network ora non vi è più alcuna traccia della serata.

