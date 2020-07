Alessia Marcuzzi, spunta la foto in Costiera: i fans impazziscono

Non si placano le voci di un possibile flirt tra la conduttrice e showgirl Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, ex di Belen: spunta uno scatto in Costiera amalfitana

Nelle ultime settimane impazza il gossip intorno a Stefano De Martino e Belen. Il portale Dagospia ha rivelato anche i motivi del tradimento con la possibilità di un flirt tra l’ex ballerino di Amici ed attuale conduttore di Made in Sud e la showgirl e conduttrice Alessia Marcuzzi. Lo stesso Stefano aveva smentito nei giorni scorsi questa notizia che è rimbalzata sui social attraverso diverse stories su Instagram.

Alessia Marcuzzi, novità in arrivo

Così per non farsi mancare nulla la stessa conduttrice ha pubblicato uno scatto in Costiera amalfitana, proprio a due passi da Napoli, dov’è impegnato lo stesso Stefano con le puntate di Made in Sud. E così i followers sono letteralmente impazziti alla vista della foto: “Stefano a napoli lei positano e belen capri…il triangolo no…non l avevo considerato…”. Poi un altro ha aggiunto: “comunque io non ci credo…quel Stefano potrebbe essere tuo figlio come età, è troppo dai!”