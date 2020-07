Choc a Terni: due adolescenti trovati morti in casa

Due adolescenti trovati morti in casa a Terni, choc in città: le scoperte avvenute in due differenti abitazioni, ma ci sarebbe un collegamento.

Una scoperta scioccante è stata fatta nelle prime ore di questa mattina in due diversi quartieri di Terni. Due adolescenti sono stati trovati morti stamani nelle loro rispettive abitazioni. A scoprire uno dei corpi è stata la mamma di uno dei ragazzi, che ha lanciato l’allerta.

Successivamente, in città si è diffuso l’allarme per un nuovo ritrovamento di un altro corpo. In questo momento, sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma dei carabinieri. A quanto pare, su entrambe le vittime non ci sarebbero segni di violenza.

Adolescenti trovati morti in casa a Terni: le indagini

I due ragazzi si conoscevano molto bene e dalle prime risultanze sembra che avessero passato insieme la serata. Le vittime di questa tragedia sarebbero un 16enne residente nella zona di Villa Palma ed un 15enne del quartiere di San Giovanni. I due giocavano anche a calcio insieme, lo avevano fatto anche nella serata di ieri, prima di tornare alle rispettive abitazioni.

Quello su cui si interrogano gli inquirenti è che sia potuta accadere una tragedia di questo tipo in simultanea. Saranno gli esami autoptici e tossicologici che verranno disposti a stabilire in via definitiva se i due giovani abbiano assunto qualcosa, ma al momento questa è l’ipotesi più accreditata. Peraltro, proprio in queste ore, si indagherebbe su un sospetto, che potrebbe aver fornito dello stupefacente ai due adolescenti. Il fermato verrebbe interrogato presso la stazione dei carabinieri locale.