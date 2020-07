Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche è incinta: ecco la verità

Anticipazioni Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche è incinta? Il gossip è nato su Instagram poco fa, ma è già stato commentato anche da alcuni influencer.

Giulia Quattrociocche è sicuramente stata una delle troniste di Uomini e Donne più amate durante quest’ultima edizione. Come i più appassionati sapranno, alla fine del suo percorso all’interno del dating show la ragazza ha scelto Daniel Schiavon: le cose tra i due, però, non sono finite bene. Solo pochi mesi dopo la fine del programma i due si sono lasciati, e Giulia ha fatto perdere le sue tracce per un po’. Oggi però un gossip inaspettato l’ha riportata sotto la luce dei riflettori: la fan page @uominiedonneclassivoeover su Instagram ha annunciato che Giulia è incinta. Sarà vero?

Giulia Quattrociocche è incinta? Il gossip sul web

La fan page @uominiedonneclassivoeover ha svelato altri dettagli sula vita privata di Giulia Quattrociocche: secondo loro la ragazza convive da un po’ con un altro uomo, con cui si sarebbe messa poco dopo aver detto addio a Daniele Schiavon. “Lei convive da tempo con un uomo”, scrivono, “e adesso aspetta un figlio da lui… auguri Giulia Quattrociocche”. La notizia è stata subito commentata dall’influencer Amedeo Venza, che nelle sue stories su Instagram ha confessato di essere rimasto davvero sorpreso dallo scoop: “Si è lasciata con Daniele pochi mesi fa, si è fidanzata con un altro e ora aspetta un bambino. Tutto molto strano. Comunque auguri e figli maschi”. Per il momento Daniele Schiavon non ha ancora commentato la notizia.

