Temptation Island, grande novità in arrivo per Emanuele e Alessandra

Non solo litigi, ma anche belle notizie per quanto riguarda le storie d’amore confermate a Temptation Island: tutte le curiosità su Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis

Nel corso degli anni Temptation Island ha regalato la conferma di diverse storie d’amore davvero importanti. Così quella tra Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis, che hanno partecipato all’edizione del 2015 e che sono stati anche sul punto di dirsi addio dopo il flirt del ragazzo con la tentatrice Fabiola Cimminella. Dopo soltanto un anno i due si sono sposati e così nel 2017 è nata la primogenita Beatrice: nello scorso anno è arrivata la nascita di Enea. Nel frattempo anche l’ex tentatrice di Temptation Island ed ex ballerina di Made in Sud, Fabiola, è in atteso del suo primo figlio che arriva dalla relazione con il fidanzato, il produttore cinematografico e televisivo Daniele Muscariello.

Temptation Island, terzo figlio in arrivo

Così la coppia ha fatto il suo annuncio sul profilo Instagram, dove hanno rivelato di aspettare il terzo figlio dopo Beatrice ed Enea. Già si intravedevano curve più pronunciate per la wedding planner: nelle ultime ore così è arrivato la grande novità per la De Angelis. Al momento, inoltre, la donna ha svelato di soffrire anche di nausee e vomito raccontando i numerosi dettagli nelle stories su Instagram.