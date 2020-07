Stasera in tv – Le Iene presentano Speciale Chico Forti, anticipazioni

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 6 luglio 2020, con lo speciale in programma de Le Iene su Chico Forti: ecco tutte le curiosità e le anticipazioni

Da non perdere l’appuntamento questa sera, lunedì 6 luglio 2020, con lo speciale dedicato a Chico Forti, in onda su Italia a partire dalle 21:15. La storia è incentrata proprio sul caso dell’imprenditore italiano che è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti nel 2000 per l’omicidio di Dale Pike. I servizi e le curiosità sono state curate dalla iena Gastom Zama che si sta occupando dell’italiano in carcere in America. Ci saranno numerose testimonianze con incontri davvero speciali con persone molto vicine a Chico. In aggiunta, si parlerà anche del ruolo del ministro Luigi Di Maio, che ha chiesto la revisione del processo.

Stasera in tv – Speciale Chico Forti, le curiosità

Durante la puntata di questa sera, già trasmessa su ItaliaUno, si rivedranno alcuni incontri avvenuti con Chico Forti all’interno del carcere di massima sicurezza a Miami. Ci saranno le interviste ai figli dell’imprenditore che vivono alle Hawaii. Infine, ci saranno due testimonianze esclusive. Da una parte Chaive Mesmer che svela che il suo ex marito Thomas Knott, che è stato indagato e poi prosciolto per il suo alibi avrebbe mentito per quanto riguarda il luogo in cui trovava mentre veniva ucciso Dale Pike; dall’altra Verona Lee che dichiara: “Molte informazioni in quell’aula di tribunale sono state nascoste”. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 6 luglio, in onda su ItaliaUno.