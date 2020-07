Stasera in tv – Interstellar, trama e cast del celebre film

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 6 luglio 2020, con il celebre film Interstellar in onda su Canale5: ecco trama e cast

Un nuovo appuntamento con pellicole davvero interessanti. Oggi, lunedì 6 luglio 2020, andrà in onda il film Interstellar su Canale5 a partire dalle 21:30. Regia di Christopher Nolan, è uscito nelle sale nel 2014: nel cast troviamo Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain. Ambientato nel 21esimo secolo l’umanità è travolta da continue tempeste di sabbia. Così un ex ingegnere della Nasa, Joseph Cooper, insieme alla figlia Murph, scoprono così di un fenomeno fisico davvero curioso. Sul pavimento della camera della ragazza, l’ex ingegnere codifica strane strisce di sabbia che si rivelano coordinate basate su un sistema binario. E così le seguono ritrovandosi così in un centro segreto della Nasa coordinato da Tom Brand e Amelia Brand.

Stasera in tv – Interstellar, il finale

Così lo stesso protagonista scopre un tunnel spazio temporale vicino a Saturno. L’equipaggio precedente non è riuscito a compiere la missione e così Cooper deve compiere lo stesso viaggio. Cooper, Amelia e l’equipaggio partono per studiare il buco nero e così nello spazio il tempo scorre più lentamente. Gli astronauti di Interstellar raggiungono così il pianeta dove Mann riesce a trasmettere ancora informazioni alla base. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 6 luglio 2020, con il film in onda su Canale5 Interstellar.