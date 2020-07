Stasera in tv – Il giovane Montalbano, le anticipazioni del 6 luglio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 6 luglio, con una nuova puntata de Il giovane Montalbano: ecco tutte le curiosità e anticipazioni

Ancora una nuova puntata con l’ultimo episodio de “Il giovane Montalbano“, in onda su Rai1 lunedì 6 luglio alle 21:25, e intitolato “Sette lunedì“. Salvo e Livia pensano a trascorrere qualche giorno insieme andando in Provenza e facendo così la loro prima vacanza. La coppia vuole conoscersi ancora meglio e sentono così il bisogno di stare in solitudine con uno sfondo davvero romantico. Nel frattempo lo stesso Salvo accetta di andare da suo padre insieme a Livia, ma il commissario non riesce a proferire parola. Inoltre, lo stesso Commissario deve risolvere due casi davvero complicati. Dall’omicidio di Attilio Gambardella al parricidio visto che per sette lunedì si ripete la sequenza di uccisioni di animali.

Stasera in tv – Il giovane Montalbano, il finale

Lo stesso Commissario Montalbano pensa che non si tratta di semplici uccisioni di animali, ma bensì a qualcosa di più grande come una strage di persone innocenti. E così chiede a Livia di rinunciare alla vacanza, ma la stessa donna non ha intenzione di sospendere quello che avevano in programma e così parte lo stesso. Grazie all’aiuto di Catarella il Commissario scopre con chi è partita, ossia un uomo con un nome di origine tedesco. Così, preso dalla gelosia e dopo aver risolto il caso dei “Sette lunedì”, vola a Boccadasse per aspettare al varco così la fidanzata: e ci sarà per lui una bella sorpresa.

Appuntamento da non perdere con l’ultimo episodio de “Il giovane Montalbano“. Una co-produzione Rai Fiction – Palomar, realizzata da Carlo Degli Esposti e Nora Barbieri con Max Gusberti, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Ad affiancare Riondino Sarah Felberbaum nel ruolo di Livia.