Stasera in tv – Black Butterfly, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 6 luglio 2020, con il film in onda su Raitre Black Butterfly: ecco trama e cast del film

Da non perdere questa sera, lunedì 6 luglio 2020, l’appuntamento con il film su RaiTre Black Butterfly in onda a partire dalle 21:25. La storia parla di uno scrittore spagnolo di nome Paul, che finisce anche a fare lo sceneggiatore senza successo a Hollywood. Così si trasferisce in una casetta in solitudine vicino al bosco avendo successivamente anche il famoso “blocco dello scrittore”. Quattro prima si è separato dalla moglie e così non riesce a produrre più: così è costretto a vendere il suo rifugio per continuare a vivere. E così invita a cena una giovane agente immobiliare di nome Laura. Sulla strada che porta al ristorante taglia un camionista, che lo insegue a cena per aggredirlo.

Stasera in tv – Black Butterfly, il finale

Successivamente viene aiutato da un signore che era al bancone del bar di nome Jack, che ha la meglio sul camionista. Come segno di affetto Paul lo invita a dormire a casa sua per la notte, ma i due vanno sempre molto d’accordo. In cambio di riparazioni alla casa resta ancora per tanti giorni con Jack che gli consiglia anche di scrivere una storia su loro due. Nel cast troviamo Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo, Abel Ferrara, Vincent Riotta, Nathalie Rapti Gomez, Randall Paul, Katie Mcgovern, Charles Gaines. Appuntamento a questa sera, lunedì 6 luglio 2020, con il film in onda su RaiTre.