Sonia Bruganelli svela i suoi segreti: odiata perché troppo ricca

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha svelato i suoi segreti: ammette di essere sempre stata odiata “perchè troppo ricca”, ma sostiene di fare una vita normale.

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è sempre stata una donna molto sicura di sé, o per lo meno così si è sempre mostrata al pubblico. In una recente intervista rilasciata a Libero, però, la donna ha confessato alcuni dei motivi che spesso la fanno soffrire: se durante il lockdown continuava a ripetere che “dal Covid ne usciremo migliori”, adesso lady Bonolis sembra aver cambiato idea. Sono sempre di più le critiche sul web che vedono protagonisti lei e la sua famiglia, accusati più volte di ostentare denaro e ricchezza in modo poco fine, durante un periodo di crisi così difficile.

Sonia Bruganelli risponde alle critiche

Nel 2005 la moglie di Bonolis ha fondato la sua società SDL 2005, che si occupa tra le altre cose anche di casting per le trasmissioni televisive e web tv. Sonia ha confessato di avere in mente alcuni nuovi progetti per il futuro, ma ha spiegato di aver paura di raccontarli pubblicamente: “Non vorrei mi rubassero l’idea”. A proposito delle critiche ricevute Sofia Bruganelli si sbilancia senza peli sulla lingua: “Già durante la pandemia io e Paolo avevamo capito che certe disposizioni umane non cambieranno mai. Insultare è uno sfogo, non sappiamo chi ci sia dietro, ma certo andrebbe analizzato psicologicamente”. In risposta alla domanda se i commenti ricevuti la facciano stare male per davvero, lei spiega: “Perché una cosa mi colpisca deve uscire dalla bocca di qualcuno che stimo. Se non so chi ci sia dietro, no”. Eppure l’odio nei confronti suoi e della sua famiglia sembra star crescendo in modo esponenziale, sopratutto sui social. “I nostri figli fanno una vita normale” spiega lei. “Se prendo l’aereo privato è perché me lo posso permettere e facilita alcune dinamiche famigliari. Se non è l’aereo attaccano la borsa o l’anello. Pazienza…”

