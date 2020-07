Morto Ennio Morricone, il musicista premio Oscar aveva 93 anni

Lutto nel mondo della musica e del cinema: il compositore premio Oscar Ennio Morricone è deceduto nella notte, aveva 93 anni.

Tragica notizia questa mattina per il mondo della musica e quello del cinema. Un protagonista immortale del mondo dello spettacolo italiano e internazionale, Ennio Morricone, è deceduto nelle scorse ore. La notizia viene data dalle agenzie di stampa nelle quali si legge che il maestro è spirato nella notte in una clinica per le conseguenze di una caduta.

Leggi anche ->News | Ennio Morricone: concerto a Gubbio per commemorare le Twin Towers

Compositore e musicista di fama internazionale, Morricone ha firmato alcune delle colonne sonore più belle della storia del Cinema. I fan di lungo corso ricorderanno la musica straziante di ‘C’era una volta in America’ o quella nostalgica di ‘Per un pugno di Dollari’. Di recente Tarantino lo aveva voluto con lui per la colonna sonora di uno dei suoi film e l’accademy l’aveva premiato con l’Oscar alla carriera.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI