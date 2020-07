Morto Ennio Morricone, il musicista premio Oscar aveva 93 anni

Lutto nel mondo della musica e del cinema: il compositore premio Oscar Ennio Morricone è deceduto nella notte, aveva 93 anni.

Tragica notizia questa mattina per il mondo della musica e quello del cinema. Un protagonista immortale del mondo dello spettacolo italiano e internazionale, Ennio Morricone, è deceduto nelle scorse ore. La notizia viene data dalle agenzie di stampa nelle quali si legge che il maestro è spirato nella notte in una clinica per le conseguenze di una caduta.

Compositore e musicista di fama internazionale, Morricone ha firmato alcune delle colonne sonore più belle della storia del Cinema. I fan di lungo corso ricorderanno la musica straziante di ‘C’era una volta in America’ o quella nostalgica di ‘Per un pugno di Dollari’. Di recente Tarantino lo aveva voluto con lui per la colonna sonora di ‘The Hateful Eight’, omaggio del regista americano al cinema Western. Una scelta non casuale visto che proprio Morricone è stato il protagonista musicale degli “spaghetti western” di Sergio Leone.

I Premi Oscar

Il lavoro svolto con Sergio Leone permise a Morricone di farsi apprezzare e conoscere negli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera ha collaborato con registi del calibro di Carpenter, Francis Ford Coppola e Tarantino. Grazie al suo innegabile talento, tra gli anni ’70 e ’90 Ennio ricevette ben 5 nomination all’Oscar per la miglior colonna sonora, senza riuscire però a prendere l’ambita statuetta.

Il premio alla fine è giunto nel 2007 come segno di apprezzamento e stima da parte di tutta l’accademy di Hollywood. Il riconoscimento, infatti, non è stato per una delle sue composizioni, ma alla carriera. Ci sono voluto altri 9 anni, proprio quando Tarantino lo ha voluto per il suo film western, affinché Ennio vincesse il premio Oscar alla migliore colonna sonora alla sesta nomination.

