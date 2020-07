Matranga e Minafò: chi sono i due comici siciliani di Made in Sud

Matranga e Minafò: chi sono i due comici siciliani di Made in...

Toni Mantranga ed Emanuele Minafò sono una delle coppie comiche più amate a Made in Sud. Conosciamo più da vicino i due comici siciliani.

L’identikit di Matranga e Minafò

Il duo palermitano Matranga e Minafò è nato nel 2005 in un villaggio vacanze e si è consolidato nelle reti locali del capoluogo siciliano con programmi di denuncia sociale tra cui

“Skrikkia la notizia” e “Preview”. L’esperienza di denuncia satirica è poi proseguita con la realizzazione di alcuni servizi in chiave ironica e demenziale per il sito Repubblica.it.

La coppia di comici ha continuato a crescere nei villaggi turistici (estate 2005/2009) con cabaret d’autore e commedie esilaranti. Nell’inverno 2009 ha creato un nuovo programma televisivo locale “Dimensione Parallela”, un programma scritto interamente da Matranga e Minafò che sbeffeggia i quiz televisivi e che ha come concorrenti persone “strane”. Da queste esperienze è poi nato lo spettacolo comico satirico “Figli di Apelle” prodotto dalla “Tramp Spettacoli”, mix di comicità, demenzialità e satira sociale.

Dopo anni di duro lavoro, ma anche tanto divertimento, il duo è approdato sul palcoscenico nazionale della trasmissione televisiva Made in Sud in onda su Rai 2. Nelle ultime edizioni sono stati apprezzati per il ruolo di mafiosi che fortunatamente sparano solo battute. I loro personaggi sono amatissimi e il loro tormentone “ti devi aggallare” (cioè “difendere”, da “gallo”) spopola sul web.

