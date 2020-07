Made in Sud, chi è il rapper Vale Lambo: vero nome, età, canzoni

Vale Lambo, il rapper ospite della puntata del 6 luglio di Made in Sud: chi è, vero nome, età e canzoni, il duetto con Sal Da Vinci.

Si chiama Vale Lambo, nome d’arte di Valerio Apice, ed è nato a Secondigliano nel gennaio 1991. Il suo nome è legato alla scena rap partenopeo ed è stato membro del duo Le Scimmie, insieme con Lele Blade.

Leggi anche –> Fatima Trotta, chi è: età, vita privata e carriera della conduttrice

Successivamente ha fatto parte del collettivo SLF – Siamo La Fam. Prima aveva rappato con i 365 Muv. La sua particolarità è di rifarsi alla canzone melodica napoletana tradizionale, innestando con sonorità e metriche trap.

Leggi anche –> Fatima Trotta: l’amore nato dietro le quinte di Made in Sud – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Vale Lambo: il rapper ospite a Made in Sud

Il suo ultimo brano lanciato nell’aprile 2020 si chiama Abbracciami e su Youtube – dove ha un canale con 60mila iscritti – è stato visualizzato da oltre 1,6 milioni di persone. Nel 2012 è uscito il suo primo singolo, “Vita cà sfugge”, ma prima con il duo Le Scimmie, quindi col primo disco solista, ‘Angelo’, che ottiene un grande successo commerciale.

Il disco contiene il brano ‘Perché’, uscito come singolo nell’aprile 2018 e ascoltatissimo non solo dai suoi fan. Dalla collaborazione con il cantante Sal Da Vinci, autentica istituzione della musica partenopea, nasce a luglio 2020 un nuovo brano, “So pazz e te”, che viene presentato in anteprima a Made in Sud, programma televisivo di Raidue.