Levante Real Sociedad LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Levante e Real Sociedad è valida per la giornata 34 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Si gioca oggi alle 19.30 la 34esima giornata di LaLiga Santander, giunta al rush finale con le ultime cinque sfide in cui è vietato sbagliare sia per lotta ai piani alti che per chi non vuole retrocedere. La penultima partita in programma in questa giornata è quella tra Levante e Real Sociedad.

Il match di questo pomeriggio sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Le due squadre hanno obiettivi diversi: se infatti il Levante è una buona posizione di classifica, ormai salva, gli avversari puntano ancora a entrare nelle competizioni europee.

Levante Real Sociedad: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio allo Stadio Ciutat de València tra Levante e Real Sociedad è solo su Dazn. Il match è apertissimo a qualsiasi risultato.

Fischio d’inizio dunque alle 19.30 per questa sfida che potrebbe rilanciare le aspirazioni europee della Real Sociedad, davanti al Levante di otto punti, ma soprattutto a una manciata di punti dalla zona Europa League. Entrambe le squadre vengono comunque da un discreto periodo di forma.

Levante Real Sociedad in diretta: le formazioni di questo pomeriggio

Queste le scelte fatte dai due allenatori in vista dell’incontro di questo pomeriggio:

LEVANTE (4-3-3): Aitor Fernandez; Miramon, Postigo, Rúben Vezo, Clerc; Vukcevic, Campaña, Radoja, Rochina; Morales, Roger Martí.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Moya; Gorosabel, Le Normand, Diego Llorente, Monreal; Zubeldia, Odegaard, Merino; Oyarzabal, Portu, Isak (o Willian José).