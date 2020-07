Il giovane Montalbano, Sergio Graziani: chi era Alcide nella fiction

Chi era Sergio Graziani, l’attore che interpreta Alcide Maraventano in un episodio della fiction Il giovane Montalbano: carriera e curiosità.

Classe 1930, nato a Udine, diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, Sergio Graziani è stato un attore italiano che ha interpretato molti importanti ruoli, ma soprattutto è stato uno dei più grandi doppiatori del nostro Paese.

Sue sono le voci cinematografiche tra gli altri di Donald Sutherland, Michael Caine, Klaus Kinski, Philippe Noiret e Max von Sydow. Tra le tante pellicole, è stato anche direttore del doppiaggio di Cane di paglia, pellicola diretta da Sam Peckinpah.

Cosa sapere sull’attore Sergio Graziani

Diverse sono le fiction e serie televisive che lo hanno visto protagonista, l’ultima in ordine di tempo è proprio Il giovane Montalbano, in cui ha interpretato Alcide Maraventano. I suoi esordi sono comunque a teatro, dove mette in scena molti classici, ma anche autori come Camus e Pasolini. In televisione, porta in scena Questa sera si recita a soggetto, di Luigi Pirandello.

Segue la partecipazione a molte miniserie, mentre l’esordio sul grande schermo è a fine anni Sessanta, con la pellicola Una ragazza piuttosto complicata, regia di Damiano Damiani, dove interpreta Daniele, fidanzato di Greta, interpretata da Florinda Bolkan. Uno dei suoi ruoli più noti è nell’episodio Il Santo Soglio, nel film collettivo Signore e signori, buonanotte. Nell’episodio, diretto da Luigi Magni, interpreta il cardinale Canareggio. La sua ultima pellicola cinematografica è Il principe abusivo, interpretato da Alessandro Siani.