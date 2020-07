Giulio Berruti ammette: “Amo Maria Elena Boschi”

L’attore Giulio Berruti ammette la sua relazione con l’ex ministra del governo Renzi e in televisione rivela: “Amo Maria Elena Boschi”.

Alla fine l’attore Giulio Berruti ha ceduto e ha ammesso che tra lui e Maria Elena Boschi c’è del tenero. Lo ha fatto nel corso della trasmissione “C’è tempo per…”, programma di RaiUno condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi.

Finora sia l’attore che l’ex ministro, nonostante le ‘prove’, avevano scelto la strada della riservatezza riguardo il loro rapporto. Eppure c’erano le foto di un bacio, pubblicate dal settimanale ‘Chi’, e quelle di una cena romantica.

La confessione di Giulio Berruti su Maria Elena Boschi

Incalzato anche in recenti interviste, l’attore di cinema e fiction aveva preferito glissare su alcune domande sul suo privato e anzi aveva sostenuto in maniera netta di non voler parlare della sua vita privata. Già in passato i due avevano smentito la relazione. Praticamente da quando si presentarono insieme all’evento milanese ‘Salone Mobile’, il gossip sta dietro alla loro storia.

Così, alla fine è stato Giulio Berruti intervistato su Raiuno a rompere gli indugi e ammettere la relazione. Non fa direttamente il nome di Maria Elena Boschi, ma fa appunto riferimento alle foto apparse sulle riviste di gossip. “Sono innamorato? Sì, lo sono” – ha detto l’attore – “E’ inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto ma non dico nulla di più”. Insomma, le sue parole sembrano voler dire: “Adesso ve l’ho detto, lasciateci vivere la nostra storia”.