Franck Ribery, furto in casa: il calciatore fa un annuncio choc – VIDEO

Furto in casa per l’asso della Fiorentina, Franck Ribery, l’amara scoperta del calciatore che fa un annuncio choc: verso il divorzio coi viola.

Brutta sorpresa per l’asso della Fiorentina, Franck Ribery, al rientro della sua abitazione nel comune di Bagno a Ripoli, dopo essere stato in trasferta con la sua squadra a Parma. L’attaccante ex Bayern Monaco si è trovato la casa svaligiata.

Leggi anche –> Fiorentina, accordo con Ribery: i dettagli del contratto col giocatore francese

L’amarezza per quanto accaduto ha fatto perdere la pazienza al calciatore viola, che dopo appena un anno con la Fiorentina ha lasciato intendere di voler andare via. Forse solo uno sfogo su Instagram, ma le sue parole appaiono inequivocabili.

Leggi anche –> Alessia Enriquez, chi è la traduttrice francese al fianco di Ribery – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’attaccante, infatti, dopo aver spiegato che in casa non c’era nessuno e che sua moglie e i suoi figli erano al sicuro a Monaco di Baviera, si è detto scioccato dalla “sensazione di essere impotente di fronte a tutto questo, di essere nudo”. Il lungo sfogo su Instagram ha una chiusura davvero amara: “Gioco a calcio per passione non per soldi. Ma passione o no, la mia famiglia viene prima di tutto e prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere”.