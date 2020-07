Ennio Morricone, chi era il compositore premio Oscar: età, vita e carriera

Ripercorriamo la vita e la carriera dello straordinario Ennio Morricone: il compositore Premio Oscar deceduto nelle scorse ore.

Nelle scorse ore è deceduto Ennio Morricone, uno dei più grandi, se non il più grande, compositore che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare nel ‘900 italiano. Ad annunciare la triste notizia è stato il suo legale, Giorgio Assumma. Questo ha spiegato che i funerali si terranno in forma privata per desiderio dei suoi familiari. Nel comunicato ha anche rivelato che il grande musicista ha mantenuto la lucidità sino agli ultimi istanti: “ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale; ha ringraziato i figli e i nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato”.

Nelle prossime ore, sicuramente, amici, colleghi e personalità dello spettacolo che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui porgeranno alla famiglia il proprio cordoglio e offriranno il proprio ricordo del compositore. In questo giorno triste per il mondo della musica e per quello del cinema, ricordiamo a grandi linee quella che è stata la carriera di questo straordinario artista.

Chi era Ennio Morricone

Nato a Roma il 10 novembre del 1928, Ennio Morricone era originario di Arpino, in provincia di Frosinone. La passione per la musica è qualcosa che ha caratterizzato tutta la sua vita e che lo ha accompagnato sin dagli anni dell’infanzia. Diplomatosi al conservatorio di Santa Cecilia, Ennio ha cominciato la sua carriera di musicista suonando la tromba in varie orchestre della capitale. In questo modo si è creato un giro di conoscenze e ammiratori che gli ha permesso di debuttare come compositore cinematografico nel 1955.

Quella che doveva essere solo una parentesi è diventata invece la spinta verso il successo. Nella sua decennale carriera Morricone ha composto musiche per oltre 500 film e serie tv. Tra le più importanti ricordiamo: ‘Per un pugno di dollari‘, ‘Gli Intoccabili‘, ‘C’era una volta in America‘, ‘Mission‘, ‘Nuovo Cinema Paradiso‘, ‘Malena‘ e ‘The Hateful Eight‘. Impossibile, in poche righe, annettere tutte le opere meritorie di citazione, così come fare comprendere a chi non ha mai ascoltato una sua composizione le emozioni che la sua musica riusciva e riesce tutt’oggi a suscitare.

Nei tanti anni di carriera ha vinto diversi premi: due premi Oscar, tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Ai riconoscimenti della critica vanno aggiunti inoltre quelli degli ascoltatori, visto che ha venduto la bellezza di 70 milioni di dischi.