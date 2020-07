Cristiano Ronaldo, la vicina di casa rivela com’è vivergli affianco

La vicina di casa di Cristiano Ronaldo solleva il coperchio e fa rivelazioni inedite su com’è vivere accanto alla stella della Juventus.

Si chiama Elizabeth Borel ed è la vicina di casa di Cristiano Ronaldo, da quando la stella del calcio mondiale si è trasferita a Torino. La donna, in realtà, mastica calcio sin da quando era bambina, perché viene da una famiglia di calciatori.

Suo padre Felice Borel, detto “Farfallino”, è stato ad esempio un calciatore professionista e ha fatto parte della squadra italiana che ha vinto la Coppa del Mondo nel 1934. Fu riserva di Angelo Schiavio e giocò una sola partita di quell’avventura mondiale. Nel 1993, fu l’ultimo superstite di quella vittoria mondiale a venire a mancare.

Parla la vicina di casa di Cristiano Ronaldo, figlia di un ex calciatore

Anche suo zio Aldo Giuseppe fu calciatore e ora la donna si ritrova vicino di casa il più forte giocatore al mondo in attività insieme a Leo Messi. Racconta al Daily Star: “Un sacco di silenzio, niente feste. Non ho mai visto macchine passare sulla nostra strada privata. Lo vedo spesso al volante di una Rolls Royce. Lo vediamo passare ogni giorno, con i vetri oscurati. Ma nel garage di casa sua ha anche macchine sportive, come una Lotus”.

Insomma, una vita molto riservata quella di Cristiano Ronaldo, tornato al gol su punizione nel derby contro il Torino. Ha la passione dello skateboard Cristiano jr, che peraltro sta provando a seguire le orme del suo papà: “Il ragazzo è spesso fuori casa, tra la scuola nella zona di Continassa e le sessioni di allenamento giovanile con la Juventus”.