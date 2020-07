Coronavirus Roma: salgono i contagi dopo rientri dal Bangladesh

Nuovi focolai di Coronavirus in Italia, resta alta l’attenzione: a Roma, intanto, salgono i contagi dopo rientri di stranieri dal Bangladesh.

Sono 39 le persone positive al Coronavirus che sarebbero rientrate dal Bangladesh in Italia. Gli ultimi accertati in ordine di tempo sono 12. Dunque, la nuova preoccupazione per quanto concerne la diffusione del virus in Italia è legata principalmente ai focolai.

Leggi anche –> Coronavirus, l’infettivologo Ippolito: “Indossate le mascherine, il virus circola”

Soprattutto nel Lazio se ne sono contati diversi nelle ultime settimane, di una gravità più o meno importante. Questo è quindi sono l’ultimo in ordine di tempo, mentre sul territorio nazionale preoccupa ad esempio la diffusione del contagio in Irpinia.

Leggi anche –>Coronavirus, chiede scusa il figlio dell’imprenditore: “Mio padre ha sbagliato tanto”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Focolai Coronavirus: Roma, contagi dopo rientri Bangladesh

Anche nel Sud Italia, nello specifico in Campania, si segnalano dunque diversi focolai. Va sottolineato come finora, nella maggior parte di questi casi, è stato verificato che si è trattato di soggetti asintomatici, come ad esempio accaduto nei focolai di Mondragone e all’Hotel House di Porto Recanati.

Ma questo non vuol dire che bisogna abbassare la guardia e infatti l’invito è quello di usare le necessarie precauzioni. Nel frattempo, nel Lazio la Regione sta preparando un’ordinanza “per garantire che vengano eseguiti i test e i tamponi a tutti i viaggiatori del volo speciale in arrivo da Dacca autorizzato dall’Enac”.