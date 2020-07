Brescia, pirata della strada investe e uccide una bambina di nove anni

Altra brutta tragedia sulle strade d’Italia. In provincia di Brescia, a Bagnolo Mella, una bambina di nove anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali

Ancora brutte notizie provenienti dalle strade italiane. Nelle ultime ore un pirata della strada ha investito una bambina di nove anni senza chiamare i soccorsi e dileguandosi nel buio. Il tutto è avvenuto in serata a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Come riporta l’edizione online de “La Repubblica” in base alle prime indagini e ricostruzioni, la piccola sarebbe di origini straniere ed è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Era presente anche la madre.