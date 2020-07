Alberto Matano, messaggio da brividi: le ultime toccanti parole

Il giornalista e conduttore Rai Alberto Matano ha pubblicato un toccante post (con video) sul suo profilo Instagram, raccogliendo in poco tempo moltissime visualizzazioni.

La notizia della scomparsa di Ennio Morricone non ha lasciato indifferente il giornalista e conduttore Rai Alberto Matano, che ha voluto omaggiare il grande musicista e compositore di memorabili di colonne sonore per il cinema pubblicando un toccante post (con video) sul suo profilo Instagram, che ha raccolto in poco tempo moltissime visualizzazioni.

L’omaggio di Alberto Matano al Maestro Ennio Morricone

Nel post pubblicato da Alberto Matano su Instagram da Alberto Matano campeggia un video con il Maestro Ennio Moricone in primo piano, accompagnato dal seguente commento:

“La musica senza orchestra non esiste”. Le parole di #enniomorricone nella sua ultima intervista @vitaindiretta

Grazie Maestro❤️

Poche parole che danno però della semplicità e dell’umilità del geniale compositore, autore di colonne sonore capaci di toccare le corde più profonde di ognuno di noi, uniche e irripetibili. In poche decine di minuti il post in questione ha registrato quasi 10mila visualizzazioni, con tantissimi commenti di stima e ammirazione per un uomo che ha reso grande l’Italia attraverso le sue indimenticabili note.

