Su TikTok scoppia una nuova moda: i giovani scrivono “stasera ho mangiato pasta”, è il nuovo messaggio in codice per chi soffre di depressione e pensieri suicidi.

Alcuni adolescenti e giovani adulti stanno usando dei messaggi in codice sui social media, in particolare attraverso i video di TikTok, per le loro sofferenze. Se notate frasi come: “stasera ho mangiato pasta“, oppure “ho finito lo shampoo e il balsamo“, non si riferiscono davvero alla cena o a problemi relativi ai capelli.

“Stasera ho mangiato pasta” è una frase che ultimamente i giovani su TikTok stanno utilizzando non per indicare cos’hanno davvero mangiato, ma come grido d’aiuto. Altri scrivono: “ho finito sia lo shampoo che il balsamo” come messaggio in codice delle loro sofferenze oppure “dì a qualcuno la tua migliore ricetta per la pasta“. Secondo un utente del social media Reddit, le parole sono prese da un poema di Hannah Dains intitolato “Non ucciderti oggi“, che spiega perché le persone che hanno difficoltà con la depressione dovrebbero scegliere di restare vivi. Un video su TikTok con oltre tre milioni di visualizzazioni e 60 mila commenti è diventato un vero e proprio punto di sfogo per migliaia di giovani.

TikTok, il suicidio è in crescita tra i giovani

I commenti sui video di TikTok di questa community di auto-aiuto sono tutti di incoraggiamento per chiunque stia soffrendo di depressione o abbia pensieri suicidi. “Sei così amato” o “Non hai lottato così tanto per arrenderti ora” sono solo alcuni. Poi c’è chi racconta delle sue esperienze personali con i tentativi di suicidio o la depressione e incoraggia gli altri ad andare avanti. Secondo il Centro per il Controllo delle Malattie il suicidio è la seconda causa di morte per i giovani e per le persone tra i 10 e i 24 anni c’è stato un incremento del 56% dal 2007 ad oggi.

