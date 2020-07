Stasera in tv | Rosy Abate 2 – La serie: trama del secondo episodio

Rosy Abate 2, la serie ideata da Pietro Valsecchi, spin-off di Squadra antimafia – Palermo oggi, andrà in onda con il secondo episodio: trama e anticipazioni di oggi, 5 luglio

Lo spin-off di Squadra antimafia – Palermo oggi, è giunto alla seconda stagione. Rosy Abate 2 – La serie, infatti, verrà trasmessa stasera alle ore 21.20 su Canale 5. Il secondo episodio della serie si intitola Una diabolica partita a scacchi.Scopriamo insieme la trama della puntata.

Leggi anche –> Stasera in tv film – L’incredibile vita di Norman: trailer, trama e cast

Luca, convinto che sia Leonardo il vero colpevole dell’omicidio di Nadia, affronta Rosy. La donna sottolinea però che le prove contro di lui sono solamente circostanziali. Nonostante la fermezza delle sue risposte, Rosy rimane turbata, tanto che per salvare il figlio segue il consiglio di Regina e si costituisce. Proprio mentre sta per essere arrestata, Costello invia un avvocato che trova una scappatoia legale che invalida l’arresto e riesce nel suo vero obiettivo, ossia portare Rosy a entrare a far parte della famiglia in cambio della protezione di Leonardo (principalmente dalla droga). Successivamente Rosy appoggia in segreto Antonio, il quale vuole uscire dalla Santa Alleanza per gestire autonomamente i suoi traffici, e con il suo aiuto organizza una trappola per far sì che il boss venga arrestato. L’inganno viene però svelato in tempo da una telefonata anonima. Rosy, intuendo il pericolo, cerca di convincere Leonardo a fuggire con lei in Turchia. Tuttavia, i

l ragazzo si rifiuta perché fedele a Costello.

Nel frattempo si scopre chi è stato l’autore della telefonata anonima: il commissario Gagliardi, capo di Luca.