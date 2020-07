Stasera in tv film – L’incredibile vita di Norman: trailer, trama e cast

L’incredibile vita di Norman, film del 2016 di Joseph Cedar, racconta di un faccendiere che, per puro caso, un giorno avvicina “la persona giusta“: anticipazioni sulla pellicola in onda oggi, 5 luglio

Norman Oppenheimer si identifica nella figura dell’uomo d’affari, tuttavia in realtà il rispetto che tanto ricerca non riesce a ottenerlo davvero. Un giorno incontra un politico israeliano in ascesa e gli regala un costoso paio di scarpe per ottenere il suo favore. Il gesto sembra cadere nel vuoto, ma…

La pellicola inizierà su Rai 3 alle ore 21.20.

Scopriamo insieme la trama del film.

L’incredibile vita di Norman, trama

Norman Oppenheimer è un faccendiere ebreo che vive a New York. Un giorno Norman incontra Micha Eshel, giovane politico in ascesa. L’uomo è il vice ministro del commercio dello Stato di Israele e sta accompagnando il ministro in occasione di una conferenza sui temi energetici che si tiene appunto a New York. Come è solito fare per accaparrarsi la simpatia di qualcuno, Norman gli regala un paio di costose scarpe. Il gesto, però, sembra cadere nel vuoto, tanto che Eshel rifiuta l’invito del faccendiere a partecipare a una cena con un petroliere di sua conoscenza. Dopo qualche tempo tuttavia, Eshel diventerà Primo Ministro di Israele e si ricorderà del segno di riverenza fattogli da Norman.

Cast del film:

Richard Gere (Norman Oppenheimer)

Lior Ashkenazi (Micha Eshel)

Michael Sheen (Phillip Cohen)

Steve Buscemi (Rabbi Blumenthal)

Josh Charles (Taub)

Charlotte Gainsbourg (Alex Green)

Ann Dowd (Carol Raskin)

Dan Stevens (Bill Kavish)

Yehuda Almagor (Duby)

Neta Riskin (Hannah)

Hank Azaria (Srul Katz)

Isaach De Bankolé (Jacques)

Doval’e Glickman (Ron Maor)

L’incredibile vita di Norman, trailer

