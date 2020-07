Speleologi bloccati in grotta | uno è morto | salvati gli altri...

Tre speleologi bloccati in grotta in Abruzzo. Scattati i soccorsi da diverse ore, la vicenda giunge a conclusione. E purtroppo non è finita bene.

È stato trovato morto uno dei tre speleologi che ieri avevano fatto perdere le loro tracce durante l’escursione all’interno di una grotta nella Risorgiva di Roccamorice (Pescara). Gli altri due uomini sono invece stati tratti in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico.

