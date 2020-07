Nikki Guelfi, morta la moglie dell’assessore Paolo Orneli: “Non ero pronto”

È ancora fresca la cicatrice per l’assessore Paolo Orneli. Scopriamo insieme le dolci parole che ha dedicato l’assessore alla moglie Nikki Guelfi.

È gravissimo il lutto subito dall’assessore allo Sviluppo economico e commercio della Regione Lazio Paolo Orneli. Sono giorni di sconforto per lui, che ricorda l’amatissima moglie tramite un lungo post su facebook.

Nicoletta Guelfi, detta Nikki, moglie di Paolo Ornali è venuta a mancare, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Avrebbe compiuto 49 anni il prossimo agosto. È stata una logorante malattia ad avere la meglio su di lei. La donna ha lottato per ben 5 anni contro il proprio malore, del quale ha anche parlato nel suo libro “La zampata della tigre.”

Nikki era una donna piena di forza, un’attivista solare ed intraprendete. L’ambito sociale, in particolare modo la difesa dei diritti delle donne, la tenevano occupata costantemente. Il tragico annuncio della sua scomparsa è stato dato da Paolo Orneli stesso, tramite social. L’uomo ha scelto un post su Faebook per dire addio alla tanto amata moglie.

“Alla fine, hai smesso di soffrire e sei andata via in una sera d’estate, alla vigilia di quel viaggio che tanto desideravamo fare.” scrive Paolo sul post. “Non te ne sei neanche accorta, il tuo cuore ha ceduto e ti sei addormentata così, senza parole né lacrime” ha continuato lui. “Non ero pronto per questo momento, avevamo ancora troppe cose da dirci e da vivere insieme.” dichiara Orneli. “Con te se ne va la parte migliore di noi due.” Sono parole amare le sue, colme di tristezza e affetto. “Ciao Nikki, mia bellissima ragazza e compagna di vita. Finalmente puoi smetterla con tutte quelle cazzo di medicine. Riposa in pace e proteggici. Noi ti ameremo per sempre e non ti dimenticheremo mai.”

Nikki Guelfi:il dolce messaggio d’addio da parte del Pd di Roma

Un messaggio affettuoso per ricordare Nikki è arrivato anche da parte del Pd di Roma. “Tutte le democratiche e i democratici di Roma partecipano al lutto della famiglia Orneli e alla figlia Melania.” si legge nel messaggio. “Custodiremo il ricordo di una donna straordinaria che ha dato tanto alla nostra città e alla nostra comunità e lascia nelle vite delle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e incontrarla una traccia indelebile che porteremo sempre con noi.”