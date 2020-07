Serie A Napoli Roma streaming, dove vedere la partita di Serie A che chiude la 30/a giornata di campionato. Derby del Sole dal sapore di Europa.

Live Napoli Roma streaming, la 30/a giornata si conclude con il Derby del Sole. Allo stadio ‘San Paolo’, deserto come ormai noto per via delle norme anti assembramento (medesima situazione di qualunque altro stadio o luogo d incontro pubblico in Italia, n.d.r.) scendono in campo gli azzurri padroni di casa ed i giallorossi. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti utili per tenere il passo della lanciatissima Atalanta in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Impresa difficile, ad oggi. Il Napoli è comunque soddisfatto per avere già raddrizzato la stagione con la recente vittoria della Coppa Italia e l’automatica certezza di partecipare alle competizioni europee per la undicesima stagione consecutiva.

Il match Napoli Roma in streaming ed in diretta sarà fruibile su diversi canali. Partendo dal modo più classico, ovvero dalla live tramite visione su televisore, la partita verrà trasmessa sui seguenti canali.

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre)

e Sky Sport (numero 251 e 256 del satellite).

Partita visibile anche live streaming sulla app per abbonati SkyGo, la cui visione è ammessa su smartphone, pc e tablet sia Android che iOS. C’è anche la possibilità di sfruttare la piattaforma Now Tv, che consente on demand ed in streaming live di acquistare uno dei pacchetti messi a disposizione per guardare le partite di campionato.

Napoli Roma probabili formazioni (ore 21:45)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; C. Perez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.