Manuela Villa, il dramma segreto: “Sono stata malata”

Dopo tanto tempo Manuela Villa ha trovato la forza e il coraggio di parlare di uno dei periodi più difficili della sua vita. Ecco la sua confessione.

Non tutti sanno che Manuela Villa ha sempre avuto un rapporto conflittuale con il suo corpo e il suo aspetto fisico. Per una serie di motivi non è mai riuscita ad accettarsi. E questo le ha causato non pochi problemi, come lei stessa ha raccontato tempo fa, per la prima volta, ai microfoni di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me.

Leggi anche –> Manuela Villa, chi è: età, vita privata e carriera della cantante

Leggi anche –> Manuela Villa, chi è l’ex marito Marco Narducci: età, lavoro, curiosità

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Manuela Villa rompe il silenzio

Fin da piccola Manuela Villa ha sofferto a causa della somiglianza col padre Claudio. “Trovavo nei miei lineamenti il viso della persona che mi rifiutava come figlia e non si era comportato come avrebbe dovuto – ha confessato lei stessa -. Non amavo il mio viso per tutto quello che mi ricordava costantemente”.

La sofferenza di Manuela Villa era dovuta anche al fatto che il mondo dello spettacolo rifiutava il suo aspetto fisico. Veniva considerata fuori forma e un giudizio tanto estremo l’ha portata a diventare prima anoressica, poi obesa. Ci sono voluti anni e anni perché Manuela Villa imparasse ad andare fiera della sua corporatura e ad apprezzare la sua unicità.

“Ero obesa e depressa subito dopo il parto perché ero rimasta da sola – ha rivelato Manuela Villa -. Questa esperienza mi ha fatto capire cosa vuol dire soffrire veramente ma ora sono uscita da quel tunnel e finalmente mi piaccio”. E oggi, dopo un percorso lungo e faticoso, si vede finalmente con occhi nuovi: “Mi piace il mio aspetto fisico ma soprattutto mi piace il mio cervello, la mia testa non la scambierei per quella di nessuno”.

Leggi anche –> Claudio Villa, il dramma della figlia Manuela Villa: “Molestata al buio…”

Visualizza questo post su Instagram Stasera alle 20,30 su Rai 1 Un post condiviso da Manuela Villa (@manuelavillaofficial) in data: 5 Lug 2020 alle ore 4:24 PDT

EDS