La conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero è stata spiazzata da un’indiscrezione “piccante” di Jonathan Kashanian su Loredana Lecciso. Ecco le sue parole.

Puntata decisamente bollente, e non solo per via della calura estiva, quella di oggi, 30 giugno, nello studio di Detto Fatto. Durante la “SuperClassifica Jon”, infatti, il sempre informatissimo Jonathan Kashanian ha rivelato un retroscena su Loredana Lecciso e Naike Rivelli che ha visibilmente imbarazzato Bianca Guaccero. La conduttrice ha addirittura tentato di alzarsi per bloccare lo stilista, salvo poi fermarsi, date le norme di sicurezza vigenti. “Jonathan ma ti rendi conto di quello che hai appena detto? Non ti puoi fare i fatti tuoi? Non devi dire per forza tutto…” l’ha ammonito, stupita e spiazzata.

Il retroscena di Jonathan su Loredana Lecciso

Nel corso della sua rubrica Jonathan ha raccontato cosa disse Naike Rivelli a proposito di Loredana Lecciso: “Loredana è tanto bella che a letto non mi dispiaceva per niente…”. Una frase così osé e ambigua che ha destato grande imbarazzo e confusione in studio. La figlia di Ornella Muti avrà voluto semplicemente lanciare una provocazione o parlava a ragione veduta?

Lo stesso Jonathan non ha nascosto le sue perplessità: “Io non ho capito niente, hanno avuto un flirt? Le piacerebbe averlo?” si è domandato. Interrogativi che, almeno per ora, restano aperti. “Io direi di soprassedere su questa dichiarazione di Naike Rivelli su cui tu indagherai…” ha concluso la Guaccero, cercando di togliere tutti d’impaccio. Non finisce qui…

EDS