Scatti Justine Mattera Instagram, la soubrette statunitense di origini italiane si fa vedere in splendida forma. E con lei ci sono due ospiti d’eccezione.

Da tanto tempo Justine Mattera su Instagram incanta i suoi fans con scatti pieni di femminilità e di fascino. Ma la showgirl italo-statunitense utilizza i social anche per mostrare a tutti l’amore per due sue grandi passioni. La bici e la maratona. E proprio per quanto riguarda la due ruote a pedali, la 49enne moglie di Fabrizio Cassata si mostra così. In tenuta semplice e con tanto entusiasmo, con al suo fianco il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e con Pippi Mellone, sindaco di Nardò. L’occasione è data dalla inaugurazione di uno spazio pubblico.

L’estate di Justine va avanti da nord a sud in tutta Italia. Appena qualche giorno fa era stata ad Alassio, in Liguria. Ed anche lì l’occasione è stata propizia per realizzare alcune foto dal contenuto iper sensuale.