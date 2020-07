Isa Barzizza: cosa sappiamo sul marito Carlo Alberto Chiesa, morto in un drammatico incidente nel 1960. Ecco come Isa ha superato il lutto.

Carlo Alberto Chiesa è nato a Torino il 27 dicembre 1922. In vita è stato un importante regista, montatore e sceneggiatore. Famoso anche per essere stato il marito della celebre attrice Isa Barzizza, Carlo Alberto è morto il 1 giugno 1960 durante un grave incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia, presso Campiglia Marittima. Dopo l’incidente del marito Isa Barzizza, all’età di soli 31 anni, sconvolta dal dolore decise di interrompere la carriera teatrale, e per alcuni anni si dedicò completamente alle cure dell’ unica figlia della coppia. Dopo il superamento del lutto l’attrice si legò sentimentalmente al costruttore edile Enzo Villoresi.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Isa Barzizza chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice italiana

Isa Barzizza, come l’attrice ha superato il lutto dopo la morte del marito Carlo Alberto Chiesa

In una intervista rilasciata al giornale “Avvenire”, a proposito della morte del marito Carlo Alberto Isa ha raccontato cono dolore: “Quando mio marito morì in un incidente stradale, la mia vita si spezzò. Avevo una bambina piccola e ho deciso di dedicarmi a lei”. Dopo il periodo di lutto, la Barzizza decise poi di rincominciare: “Mi consigliarono di aprire una casa di doppiaggio. Così ho ricominciato”; Isa decise così di fondare la società, e a partire dagli anni sessanta si dedicò completamente all’attività di doppiaggio, diventando allo stesso tempo imprenditrice e direttrice artistica. Tornò a lavorare a teatro solamente a inizio anni novanta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!