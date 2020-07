Un gravissimo incidente in giostra si conclude nel peggiore dei modi possibile. C’è il decesso per una donna di giovane età, terribile quanto accaduto.

Una donna di 32 anni è morta a seguito di un incidente in giostra dopo essere caduta, in un parco di divertimenti. La tragedia è accaduta in Francia, al Parc Saint-Paul, presso la città di Beauvis. I responsabili della struttura hanno diffuso una nota nella quale parlano di come i soccorsi siano stati tempestivi.

LEGGI ANCHE –> Incidente giostra | in 14 sbalzati via a tutta velocità | VIDEO

La donna è morta dopo essere stata sbalzata via da una giostra dalla quale giù morì un’altra donna nel 2009. Si tratta del ‘Formula 1 Ride’, in pratica delle montagne russe da percorrere su postazioni che hanno le sembianze di una monoposto da gara. La vittima è deceduta sul colpo, dopo un volo di svariati metri. Ed il fatale incidente è accaduto davanti agli occhi di diversi testimoni. Una signora in particolare riferisce di avere sentito un urlo alle sue spalle e di avere visto poi una persona a terra. Era a brevissima distanza e la donna sanguinava. Su quella giostra c’erano anche i figli del testimone, i quali riferiscono che la donna morta è volata via durante una curva ad alta velocità.

LEGGI ANCHE –> Bambina morta, vola via da una giostra: schianto terribile al suolo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Incidente giostra, il parco non ha chiuso nonostante una vittima

Ma nonostante tutto, i responsabili del parco divertimenti hanno scelto di chiudere soltanto il ‘Formula 1 Ride’ e non l’intero impianto. Una decisione che ha suscitato grossi polemiche. I figli della testimone, che ha 35 anni, sono rimasti intrappolati nella giostra assieme ad altri individui, con la stessa fermata subito per motivi di sicurezza. La sciagura è successa nella giornata di sabato 4 luglio 2020, alle 13:45. Riguardo al precedente episodio mortale del 2009, la direzione venne prosciolta da qualsiasi accusa. In entrambe le circostanze le tragedie si sarebbero verificate per dei comportamenti inappropriati da parte delle vittime. Tra l’altro la giostra ‘Formula 1 Ride’ ha superato i test di collaudo di recente, a novembre 2019. Però il direttore del parco, Gilles Campion, ha una condanna a 4 mesi di carcere ed una multa di migliaia di euro comminate ai suoi danni tra 2005 e 2007, per via di due incidenti che contarono in totale 15 feriti.

LEGGI ANCHE –> Tragedia al luna park: la giostra si spezza, è strage – VIDEO