Giulia De Lellis fa impazzire Instagram, fisico mozzafiato in costume

Giulia De Lellis ha ammaliato Instagram con i nuovi post in cui mostra il suo fisico mozzafiato in costume grazie alla nuova campagna beachwear di Tezenis.

Giulia De Lellis è una delle influencer più in voga del momento. E’ passata da essere una delle corteggiatrici di Uomini e Donne a uno dei personaggi più cliccati del web. Negli ultimi mesi, specialmente, è finita sotto i riflettori del gossip per il ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Andrea Damante, conosciuto negli studi di Canale 5.

Giulia De Lellis ha stupito i suoi fans tornando insieme a Damante durante il lockdown. I due oggi si mostrano spesso insieme, più felici e innamorati che mai, e postano incantevoli scatti di coppia. Ultimamente nella loro famiglia è entrato anche Tommaso, un cagnolino che amano alla follia. Giulia, finito il periodo di quarantena, ha ripreso a pieno regime a collaborare con i brand, specialmente con Tezenis, di cui è ambassador. Insieme al brand ha disegnato dei costumi per la nuova collezione beachwear 2020. Dalla stampa animalier maculata su fondo rainbow pink e verde acqua, il bikini della De Lellis sembra essere un must di stagione che nessuna amante del fashion può perdersi.

Visualizza questo post su Instagram Back to the office but dreaming of this ☁️ @tezenisofficial #GDL#adv Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 4 Lug 2020 alle ore 4:49 PDT

Il fisico scolpito di Giulia De Lellis in bella mostra su Instagram

Il bikini realizzato da Giulia De Lellis x Tezenis, con imbottitura estraibile e slip brasiliana sgambata è decisamente alla moda e apprezzatissimo dai suoi fans. Il web è impazzito con gli scatti pubblicati dalla influencer su Instagram per pubblicizzare il suo bikini, che mette in risalto il suo fisico mozzafiato e le sue curve. Gli addominali scolpiti in bella mostra, il lato b da urlo, tutti sembrano apprezzare il fisico di Giulia e non può mancare il commento del fidanzato Andrea Damante sotto la foto per farle i complimenti.

