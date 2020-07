Altra tragedia con un altro giovane annegato. Pure questa volta il dramma si consuma nel corso di una gita in compagnia. Servono ore ed ore di ricerca.

Purtroppo si registra ancora una volta una tragedia con un giovane annegato nel corso di quella che sarebbe dovuta essere una piacevole uscita fuori porta. La vittima è un 28enne di nazionalità afgana.

L’uomo si trovava in località Aplago, presso il lago di Santa Croce, in provincia di Belluno. Dopo essersi tuffato in acqua da un pedalò, l’immigrato non è più tornato in superficie. Questo ha fatto si che subito scattassero i soccorsi, con diversi uomini specializzati subito al lavoro per mettersi sulle sue tracce. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica 5 luglio 2020, verso le ore 15:30. E dopo quattro ore di ricerche incessanti, che hanno visto anche l’impiego di una squadra di sommozzatori esperti dei Vigili del Fuoco, si è appreso della tragedia. Infatti alle 19:30 è avvenuta la scoperta del cadavere del giovane annegato.

Giovane annegato, la scoperta del corpo dopo 4 ore di ricerca

Assieme allo sfortunato uomo c’erano tre suoi amici. La battuta di ricerche ha visto anche il ricorso ad un elicottero, per scandagliare la zona del lago di Santa Croce dall’alto. Inoltre sono arrivati pure i carabinieri di stanza a Belluno, al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto successo. Sul tragico episodio occorre stabilire se ci sia stata una condotta imprudente da parte della vittima. La quale aveva inoltrato richiesta di asilo politico e nel frattempo alloggiava presso una cooperativa di Alpago. Non si esclude neanche l’ipotesi che tutto quanto possa essere avvenuto per una tragica casualità e per sfortuna.

