Federico Fashion Style, rivelazione inaspettata sulla malattia e la figlia

Federico Fashion Style, la rivelazione inaspettata sulla sua malattia e il concepimento della figlia piccola: tutti i dettagli.

Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, il parrucchiere preferito dei VIP italiani diventato famosissimo grazie al programma tv “Il salone delle meraviglie”, in onda su Real Time, è fidanzato da più di 12 anni. La fortunata si chiama Letizia, mamma della prima e unica figlia della coppia, Sophie Maelle, nata nel 2017. Recentemente Federico ha raccontato della nascita della bambina, uno dei momenti più belli e gioiosi della sua vita: quello che molti non sapevano, prima dell’intervista, è che l’arrivo di Sophie è stato particolarmente difficile a causa della malattia di Federico.

Federico Fashion Style, la rivelazione inaspettata sulla sua malattia

Nell’intervista a “Chi” il parrucchiere ha parlato del rapporto con Letizia, rimasto sempre forte nonostante la malattia: “Mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla”. Federico ha raccontato tutti i dettagli della sua malattia, il varicocele, e il motivo per cui questa ha reso difficile l’arrivo della figlia: la malattia nel 20% dei casi porta alla sterilità. “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: “Fatelo, perché è una cosa normale”, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”.

