Immagini Elisabetta Canalis Instagram: la showgirl trapiantata negli Stati Uniti torna a casa per le vacanze. Ed è uno spettacolo magnifico per i nostri occhi.

È tornata a casa Elisabetta Canalis., come si evince da Instagram. La velina per antonomasia trascorrerà buona parte delle sue vacanze estive nella terra dove è nata, la Sardegna. In uno scatto recente pubblicato sul suo profilo personale social, che da tempo vanta la bellezza di oltre 2,5 milioni di followers, la Eli si mostra in splendida forma.

E teatro del suo ultimo spettacolo regalato ai fans è la meravigliosa cornice di San Pantaleo, località che sorge presso Olbia. Proprio in provincia di Sassari, dove la Canalis è nata nel 1978. Ebbene si, Elisabetta ha quasi 42 anni. Ma ad ammirarla così da Instagram non si direbbe. È come se lei fosse ancora ferma all’inizio degli anni 2000, quando in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia formava la coppia di Veline di ‘Striscia la Notizia’ che ancora oggi risulta essere quella più amata dagli italiani. Purtroppo da tempo si parla di una rottura dell’amicizia proprio con la Corvaglia, notizia che ha intristito molti ammiratori sia della bellissima sarda che della avvenente pugliese.



Visualizza questo post su Instagram Homeland Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 3 Lug 2020 alle ore 11:27 PDT

Elisabetta Canalis instagram, fisico da farci innamorare tutti

Ad ogni modo la Canalis fa sparire il magone con questo suo scatto assolutamente fantastico. Nel quale lei fa bella mostra delle sue gambe e di un fisico sempre tonico e sinuoso. Completano il quadro il suo viso sempre incantevole e quei capelli al vento. È uno spettacolo di quelli da spellarsi le mani. E chiaramente non è certo l’unico suo scatto capace di fare alzare ulteriormente la temperatura di questa estate già torrida di suo. In un’altra posa, Elisabetta è allo specchio con un costume leopardato. Ed il selfie è bollente, quasi da far fondere l’obiettivo. Lei e suo marito Brian Perri, chirurgo statunitense di origini italiane, sono felici nella loro casa di Los Angeles, dove vivono con la loro bimba già da alcuni anni ormai.

