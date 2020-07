Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi, 5 luglio

La crisi sanitaria ha colpito anche Domenica Live, tuttavia Barbara D’Urso ha ideato a un modo per non abbandonare i fan del programma

Barbara D’Urso, in accordo con la rete, ha preferito mettere temporaneamente in stop Domenica Live, sospeso perché la conduttrice possa concentrarsi sul programma serale della domenica di Canale 5, ossia su Live – Non è la D’Urso.

All’entertainment e al gossip, la conduttrice e il suo efficiente staff hanno integrato buona informazione per offrire al pubblico, riguardo l’emergenza Coronavirus, le ultime notizie, pareri e consigli di esperti accreditati.

A partire dalle ore 14.40 andranno in onda i primi tre episodi della serie televisiva con Gianni Morandi L’Isola di Pietro 2.

Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla fiction.

L’Isola di Pietro 2

A Carloforte, unico comune dell’Isola di San Pietro, nel Sud della Sardegna, il dottor Pietro Sereni vive assieme a Elena, sua figlia ritrovata, ad Alessandro, compagno di lei, e Caterina, sua nipote adolescente. È ormai passato più di un anno dall’esplosione alla Vecchia Tonnara, dove quattro ragazzi del liceo morirono durante una festa, quando un nuovo incidente torna a smuovere le acque della calma vita di Carloforte. La vittima è Giulia Canale, fidanzata di Ignazio Silas, noto imprenditore della zona. Caterina è divenuta cieca e non riesce a ricordare i dettagli dell’incidente che l’ha coinvolta e ì, nel frattempo, i rapporti fra Alessandro ed Elena si fanno sempre più tesi. La figlia di Pietro, infatti, inizia a pensare che il suo fidanzato l’abbia tradita con Giulia, la vittima. Dubbio che si rivelerà essere fondato. Parallelamente, Diego continua a lavorare per lo spacciatore Walter Sasso e in questa veste conosce Tobia, bambino figlio di un tossicodipendente e bisognoso di aiuto.

