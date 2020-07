Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 5 luglio

Domenica in oggi, 5 luglio, vedrà tanti ospiti in collegamento e tanti ricordi che hanno caratterizzato questa l’edizione: le anticipazioni sulla puntata

La scorsa puntata ha decretato la fine della stagione per Domenica in. Nella puntata di oggi, 5 luglio, vedremo il Meglio di Domenica in, nel quale ripercorreremo con Mara Venier tutte le interviste più interessanti, esclusive, divertenti e/o commoventi. Sarà un percorso a ritroso nel programma che, nonostante tutto (compreso il Covid – 19), è rimasto il saldo pilastro della prima rete. Il Meglio di andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla messa in onda.

Leggi anche –> Alex Zanardi, il gesto commovente della moglie: “Non dormire”

Il Meglio di Domenica in

Questa edizione 2019/2020 è arrivata a concludersi alla fine di giugno ed è stata una delle più fortunate in assoluto, catturando davanti al televisore oltre 3 milioni di italiani. Diversamente da tanti altri programmi, come accaduto all’acerrima Domenica Live per esempio, il fiore all’occhiello della Rai non si è fermato neanche durante la grave crisi sanitaria che ha colpito il nostro Paese.

Dall’austerity al Coronavirus

Nata durante l’austerity, nel 1976, la trasmissione era stata inizialmente concepita dal governo italiano per contrastare abitudine delle famiglie italiane di fare gite fuori porta in automobile. In tal senso, si può tranquillamente affermare che Domenica in sia tornata alle origini. Il programma ha saputo tenerci compagnia durante il periodo di lockdown e dopo, quando spostarsi il meno possibile risultato essere fondamentale per evitare il diffondersi dell’epidemia.

Nella puntata in onda oggi, 5 luglio, verranno riproposte le interviste a Carlo Verdone, Patty Pravo, Alessandro Siani e tanti altri artisti che ripercorrendo le tappe della loro carriera e della loro vita hanno saputo emozionare i telespettatori e, perché no, farci passare il tempo in vista di tempi migliori.