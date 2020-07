Carlotta Chiesa, chi è la figlia di Isa Barzizza: età, foto, lavoro

Carlotta Chiesa, tutto quello che sappiamo sulla figlia dell’attrice Isa Barzizza e Carlo Alberto Chiesa. La tragica svolta nella vita della famiglia.

Come i fans più accaniti sicuramente sapranno, la celebre attrice italiana Isa Barzizza è stata sposata con Carlo Alberto Chiesa per anni, fino alla tragica morte dell’uomo in un incidente stradale. La coppia ha avuto una sola figlia, Carlotta, di cui si è sempre saputo molto poco. Sappiamo che dopo la morte del marito Isa decise di abbandonare temporaneamente la carriera teatrale per dedicarsi alla cura di Carlotta, ancora molto piccola. Tempo fa a Domenica In l’attrice ha raccontato a Mara Venier: “Facendo un figlio volevo godermelo, non farlo e andare a lavorare. Volevo prendermi quei due anni e mezzo, tre anni di pausa, occuparmi della mia bambina, così era previsto”.

Carlotta Chiesa, ecco cosa sappiamo sulla figlia di Isa Barzizza

Isa Barzizza, adesso lo sappiamo, abbandonò davvero la carriera per dedicarsi alla figlia, ma il motivo alle spalle della decisione fu tragico. Ha raccontato Isa: “Un giorno andavamo a festeggiare il nostro decimo anno da quando ci conoscevamo, andammo a Forte dei Marmi, un posto molto amato da Carlo Alberto […] e un brutto incidente se l’è portato via. Di cinema e teatro non se ne è parlato più […] non essendoci più lui, io dovevo stare vicino a mia figli”. La tragica scomparsa di Carlo Alberto cambiò per sempre la vita di Isa e Carlotta, ma l’attrice seppe rincominciare dedicandosi ad una nuova carriera, quella di imprenditrice e doppiatrice. Tutto quello che sappiamo su Carlotta lo sappiamo grazie alle interviste rilasciate dalla mamma, ma lei non si è mai sbilanciata e sui social networks Carlotta sembra introvabile.

