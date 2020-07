Fotografie Alessandro Siani moglie. Non si conosce niente sul conto della donna che già da diverso tempo ha sposato il comico napoletano. Ecco gli scatti.

‘Domenica In‘ non è mica finito. Ora andrà in onda ogni settimana una replica, nelle quali gli spettatori e gli ammiratori del programma condotto nelle ultime edizioni in modo trionfale da Mara Venier avrà modo di ripercorrere alcuni dei momenti più significativi di questa stagione.

E nella puntata del 5 luglio 2020 viene riproposta l’intervista al comico napoletano, Alessandro Siani, sulla cui moglie vige il più stretto riserbo. Nella stessa puntata ci sono gli interventi anche di Carlo Verdone, Isa Barzizza e Patty Pravo. Alessandro Siani e la moglie vivono nel popoloso quartiere Fuorigrotta di Napoli, lo stesso dove sorge lo stadio ‘San Paolo’. La coppia ha avuto due figli e la loro relazione va avanti dal 2008. Ma nulla si sa sul conto di lei. Ed anche il volto dei due bimbi non è noto. Ma spuntano le immagini di lei.

Alessandro Siani moglie, i due stanno insieme sin da giovanissimi

Lui, 45 anni (ed il cui vero cognome è Esposito, a suo dire molto meno di richiamo rispetto a quello d’arte ‘Siani, n.d.r.) e la donna si sarebbero conosciuti sin dall’adolescenza. Il loro rapporto è poi maturato in una duratura e longeva relazione, sfociata nel matrimonio. La coppia si è giurata eterno amore nel 2008. Ma mai la moglie di Alessandro Siani è stata vista se non in qualche circostanza di sfuggita. Gli scatti in testa all’articolo risalgono in particolare al 2017. Lei non prende parte nemmeno alle serate evento come le prime degli spettacoli con protagonista suo marito.

