Alessandro Gassmann, chi è il fratello Jacopo: età, foto, carriera. E' il più giovane della prestigiosa famiglia nota nel mondo dello spettacolo. Scopriamo di più sulla sua vita privata e professionale.





Classe 1980, Jacopo è il quarto e ultimo figlio del celebre attore Vittorio Gassmann. Come il padre e il fratello, la sua vita professionale si incentra in particolar modo in campo artistico.

Alessandro Gassmann, chi è il fratello Jacopo: le tappe della carriera professionale

Jacopo Gassmann è nato nel 1980 dal padre, il grande attore Vittorio Gassmann e dalla madre, Diletta D’Andrea. Jacopo è il più giovane tra i quattro figli di Vittorio, dopo Vittoria, Paola e Alessandro e ha un altro fratello minore, Emanuele Salce, secondo figlio della madre assieme ad un altro compagno.

La sua vita professionale, diversamente da alcuni dei membri della sua famiglia, si incentra in particolar modo nell’ambito della regia teatrale, anziché in quello della recitazione. Ha diretto il documentario La voce a te dovuta, dove racconta del padre Vittorio a pochi mesi dalla sua scomparsa. Tra gli altri documentari curati da lui ricordiamo Il più bel gioco del mondo.

Nel 2005 dirige lo spettacolo dedicato alla vita e alle opere di Ennio Flaiano Il minore ovvero preferirei di no, con Roberto Herlitzka. A Londra, tra il 2010 e il 2012, dirige lo spettacolo Nocturnal di Juan Mayorga e l’anno successivo cura La Pace Perpetua di Juan Mayorga al Teatro Belli di Roma. Nel 2019 dirige Il ragazzo dell’ultimo banco di Juan Mayorga per il Piccolo Teatro di Milano. Nel 2020 uno studio su Niente di Me di Arne Lygre è portato in scena alla Biennale Teatro di Venezia.

Il suo percorso formativo è stato compiuto all’estero. Jacopo infatti si è diplomato alla New York University, negli Stati Uniti, in regia cinematografica e ha frequentato a Londra la Royal Academy, conseguendo un Master of the Arts in regia teatrale. Jacopo ha approcciato inoltre gli studi filosofici.

Pur avendo perso il padre all’età di 25 anni, è stato forse il figlio che più di ogni altro è riuscito a godere della sua presenza.