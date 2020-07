Test psicologico, ragazze o teschio? Quale figura vedi per prima

Questa immagine può essere utilizzata come test psicologico e comprendere in parte cosa c’è nel tuo subconscio, cosa vedi per primo?

Il mondo è un posto complesso, così come il relazionarsi con le altre persone. Questo anche perché ciascuno di noi ha una percezione del reale che è differente e spesso non collima con quella degli altri. A volte potremmo non aver sviluppato un’idea o una motivazione a determinati comportamenti a livello conscio, ma se prendiamo delle decisioni non lo facciamo mai in modo totalmente impulsivo, queste sono mediate dal nostro subcoscio.

Leggi anche ->Test psicologico, cosa vedi: un’esplosione o due figure?

Anche l’azione compiuta di getto, dunque, ha una spiegazione e ci può fornire una spiegazione sul nostro io più profondo. Quest’oggi vi sottoponiamo un semplice test che consiste nell’osservare un’immagine e dire quale delle due figure in essa rappresentata vedete per prima. Il concetto è simile a quello della psicologia della forma, ma in questo caso abbiamo una figura in posizione prospettica avanzata e delineata rispetto all’altra. Tale decisione ha uno scopo preciso, ma lo vedremo più avanti.

Leggi anche ->Test visivo: cosa vedi nell’immagine? Scopri il tuo lato oscuro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test psicologico Ragazze o teschio? Cosa vedere per primo?

Prima di capire in cosa consistono le risposte a questo semplice test visivo, provate a mettervi alla prova e capire quale delle due immagini vedete per prima. In questo caso è possibile vedere due ragazze giocavi che parlano tra loro o un teschio. Ricordatevi che si tratta più di un gioco che un test vero e proprio e che il risultato che ne consegue non ha una validità scientifica e potrebbe differire dalla vostra personalità.

Se vedi le ragazze non sei una persona misteriosa, nel tuo subconscio non nascondi nulla della tua personalità e provi ad essere te stesso in ogni circostanza. Apprezzi la sincerità e l’autenticità. Il tuo subconscio è il luogo dei sogni e dei desideri, il posto dal quale trovi motivazione per migliorarti. Sei una persona trasparente e questo fa sì che le persone provino ammirazione. Inoltre cerchi di vedere tutto con positività e questo è sempre un vantaggio.

Se la prima cosa che noti è il teschio vuol dire che sei una persona che reprime i propri sentimenti e le proprie passioni. Questa tua tendenza porta ad ingigantire i pensieri sino a renderli dei veri e propri problemi e questo condiziona la tua vita. Nonostante questa chiusura a riccio sei un grande amico e ami aiutare gli altri a risolvere i problemi. Un pizzico di fiducia in te stesso e il seguire gli stessi consigli che dai agli altri potrebbe migliorarti la vita.