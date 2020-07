Test psicologico, cosa vedi nell’immagine? Scopri di più su te stesso

Questo semplice test visivo può dare un’idea di quella che è la tua personalità: ciò che vedi nell’immagine potrebbe dirti qualcosa in più su di te.

Andiamo ad osservare questo test visivo che permette di comprendere qualcosa in più sulla nostra personalità. Il funzionamento è quello della proiezione mentale, ovvero ciò che il nostro cervello percepisce a primo acchito osservando l’immagine. C’è una corrente psicologica, infatti, che ritiene che le proiezioni della nostra mente possano dirci qualcosa sul nostro subconscio.

Chiaramente simili test possono offrire solo un’indicazione su quella che è la nostra personalità, indicazione che poi dev’essere approfondita attraverso un percorso psicoterapeutico che in molti casi può durare anni. Se infatti è facile per un professionista individuare quale tipologia di nevrosi ci affligge, più complesso e articolato è trovare le cause di questa ansia interiore.

Test visivo, cosa vedi nell’immagine?

L’immagine che vediamo sopra può avere due diverse interpretazioni, potreste infatti vedere a primo acchito un cranio oppure una ragazza raccolta con la testa tra le gambe ed i lunghi capelli che si poggiano per terra. Quale delle due immagini avete visto per prima? Osservate l’immagine anche distrattamente e poi tirate le somme.

Se avete visto un cranio come prima cosa, significa che siete persone dalla personalità forte. La vostra forza interiore è ciò che vi spinge ad andare avanti e di superare gli ostacoli. Siete persone serie che non danno peso alle cose materiali. Queste caratteristiche fanno di voi degli ottimi leader.

Se invece vedere una donna, allora significa che siete confusi. Per voi prendere una decisione non è semplice poiché temete sempre le conseguenze delle vostre azioni. Questo vi porta a non avere pieno possesso della vostra vita. Per migliorarvi è bene liberarsi delle persone tossiche che vi circondano. Quando avrete recuperato la serenità, sarà la vostra creatività a permettervi di prendere le decisioni.