Sassuolo Lecce Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Sassuolo e Lecce è valido per la giornata 30 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si affrontano alle 19.30 di oggi, sabato 4 luglio, le squadre di Sassuolo e Lecce per una sfida importante ai fini della salvezza: ai padroni di casa – a quota 37 – manca solo la matematica per garantirsi un altro anno di Serie A TIM, gli ospiti invece sono in una zona rovente, al terzultimo posto.

Dunque, quella di oggi è una partita importante soprattutto per le speranze dei giallorossi, che nelle ultime uscite prima e dopo l’interruzione per il lockdown Coronavirus hanno subito troppi gol, venendo quasi sempre sonoramente sconfitti.

Sassuolo Lecce: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà trasmesso in esclusiva e in diretta su Sky Sport. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.